الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 1960 قرصًا محظورًا ومواد مخدرة.. وضبط آخر بعسير

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الزلفي، اليوم، من القبض على مواطنين بحوزتهما 1960 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وحشيش مخدر.

وقال الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” عبر “تويتر”، إن المواد المضبوطة كانت مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما. وأوضح أنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

من ناحية أخرى، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (55) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وحسب وكالة الأنباء “واس” كانت المضبوطات مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.