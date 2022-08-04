الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”
الزعاق يوضح أسباب ارتفاع معدلات الرطوبة في أغسطس وسبتمبر
إليك أهم 10 نصائح للوقاية من أمراض القولون
أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 10 آلاف متر مربع
“الشؤون البلدية” تتيح للتاجر المتنقل الاستفادة من هذه الميزة
“الأرصاد” يُحذر من تطبيقات رصد الطقس في الهواتف: تقديرية وغير دقيقة

أحدث الأخبار

أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”

أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”
٠١:٤٣:٣٥ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مجددًا، ولكن بحذر، في ظل تعاملات مضطربة، تتأرجح صعودًا وهبوطًا في نطاق ضيق أدنى مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

حين ارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستويات أعلى الـ 91 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.4 دولار بنسبة 0.5% بعد النزول في وقت سابق قرب مستويات الـ 90 دولارًا للبرميل.

وزاد خام برنت القياسي القياسي، في حدود 0.4% أو ما يعادل 0.4 دولار للبرميل وصولاً إلى مستويات أعلى من الـ 97 دولارًا للبرميل، بينما نزل برنت في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 96 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 12.100 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 29 من يوليو، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق له.

ومع ارتفاع الواردات وهبوط الصادرات، صعد صافي الواردات الأمريكية من النفط بنحو 2.214 مليون برميل ليسجل 3.830 مليون برميل يوميًا.

وهبطت أسعار النفط، أمس الأربعاء، في حدود 2%، حيث نجحت في تجاوز مستويات الـ 100 دولار، إلا أن ارتفاعًا مفاجئًا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وقرار “أوبك+” بشأن الإنتاج، دفعا الأسواق للتأرجح وعدم الاستقرار.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط الأمريكي خام برنت قرار أوبك بلس منظمة أوبك

مواد ذات صلة

المزيد
«قياس»: تأجيل اختبار التحصيلي الفترة الثانية إلى 3 رمضان

«قياس»: تأجيل اختبار التحصيلي الفترة الثانية إلى 3 رمضان

منذ 5 سنوات
بالصور.. ولي العهد وبايدن يرأسان اجتماعًا موسعًا بقصر السلام في جدة

بالصور.. ولي العهد وبايدن يرأسان اجتماعًا موسعًا بقصر السلام في جدة

منذ 3 أسابيع
«صحة القصيم»: استخراج قطعة بلاستيكية بطول 6 سم من حلْق مريض

«صحة القصيم»: استخراج قطعة بلاستيكية بطول 6 سم من حلْق مريض

منذ 6 سنوات
شاهد.. مطاردة وإطلاق نار بين دوريات الأمن ومطلوب في صحراء تثليث

شاهد.. مطاردة وإطلاق نار بين دوريات الأمن ومطلوب في صحراء تثليث

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *