أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”

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ارتفعت أسعار النفط اليوم، مجددًا، ولكن بحذر، في ظل تعاملات مضطربة، تتأرجح صعودًا وهبوطًا في نطاق ضيق أدنى مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

حين ارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستويات أعلى الـ 91 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.4 دولار بنسبة 0.5% بعد النزول في وقت سابق قرب مستويات الـ 90 دولارًا للبرميل.

وزاد خام برنت القياسي القياسي، في حدود 0.4% أو ما يعادل 0.4 دولار للبرميل وصولاً إلى مستويات أعلى من الـ 97 دولارًا للبرميل، بينما نزل برنت في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 96 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 12.100 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 29 من يوليو، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق له.

ومع ارتفاع الواردات وهبوط الصادرات، صعد صافي الواردات الأمريكية من النفط بنحو 2.214 مليون برميل ليسجل 3.830 مليون برميل يوميًا.

وهبطت أسعار النفط، أمس الأربعاء، في حدود 2%، حيث نجحت في تجاوز مستويات الـ 100 دولار، إلا أن ارتفاعًا مفاجئًا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وقرار “أوبك+” بشأن الإنتاج، دفعا الأسواق للتأرجح وعدم الاستقرار.