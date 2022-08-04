إليك أهم 10 نصائح للوقاية من أمراض القولون

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يعاني الكثيرون من آلام القولون التي باتت تنغص حياة المرضى الذي يشكون دومًا من أعراض مختلفة من تقلصات وانتفاخ في منطقة البطن.

ولتخفيف هذه الآلام نصحت الوزارة بضرورة اتباع المصابين بمرض القولون بالإرشادات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن هناك 10 نصائح للوقاية من أمراض القولون، وهي:

1 – ممارسة الرياضة.

2 – الإقلاع عن التدخين.

3 – الإكثار من شرب السوائل.

4 – الحذر عند تناول منتجات الألبان.

5 – الحد من التوتر.

6 – تناول وجبات الطعام بانتظام.

7 – تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات.

8- الاسترخاء والتعامل مع الضغوط.

9- عدم الإكثار من المشروبات الغازية.

10 – تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

فيما حذر د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض عوامل الخطر المرتبة بالقولون العصبي، مضيفًا أن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي وعوامل الخطورة، مضيفًا أنه في حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض فإنها تنصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.