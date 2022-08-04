الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الزعاق يوضح أسباب ارتفاع معدلات الرطوبة في أغسطس وسبتمبر
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الزعاق يوضح أسباب ارتفاع معدلات الرطوبة في أغسطس وسبتمبر

الزعاق يوضح أسباب ارتفاع معدلات الرطوبة في أغسطس وسبتمبر
٠١:٢٦:٥٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن زرقة السماء تدل على شدة البرد، كما أن خفوت الأشياء يدل على كثافة الغبار، ويسمى بـ”موسم الغبيرة”، ويكون في جازان، ورياح البوارح ببلدان الخليج.

وكشف الزعاق أن الدوائر المحيطة بالقمر التي تبدو حين نطالعه في السماء، تدل على كثافة الرطوبة، بموسم “المرزم، والسليبين، وسهيل”، في شهور يوليو، وأغسطس، وسبتمبر.

وخلال هذه الأيام، تشتد الرطوبة على بلدان الخليج،والسواحل الغربية من المملكة، بسبب حمو المسطحات المائية، حيث ينشط بحر العرب، والخليج العربي، في تصدير الرطوبة، فتظهر على هيئة سحب ماطرة، تكون على سلطنة عمان، والربع الخالي، واليمن.

وحسبما استطرد الزعاق، أن هذه الظواهر تكتمل بتكون سحب عابرة على مختلف مناطق المملكة، ويسميها العامة بـ”السحب العكسية”، لأنها تأتي من الشرق، وكذلك “السحب الكاتمة”، لتأثيرها الخانق على الجو.

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أسباب الرطوبة الخليج العربي المسطحات المائية بحر العرب خالد الزعاق سبتمبر سحب ماطرة شهر أغسطس مناطق المملكة

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