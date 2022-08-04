أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 10 آلاف متر مربع

تواصل – واس

استعادت أمانة محافظة جدة، أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع بنطاق بلدية أبحر الجنوبية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية أبحر الجنوبية المهندس أيمن دمنهوري، أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراضٍ حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديًّا على الممتلكات العامة، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

وسبق أن استعادت أمانة محافظة جدة أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع بنطاق بلدية ذهبان، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

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وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية على طريق عسفان، جرى استغلالها من قبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.