“الأرصاد” يُحذر من تطبيقات رصد الطقس في الهواتف: تقديرية وغير دقيقة

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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن تطبيقات رصد الطقس في الهواتف تقديرية لا ترصد الحالة بشكل دقيق ولا ننصح بها.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن تطبيقات رصد الطقس في الهواتف، تستقى معلوماتها، إما عن جهات رسمية عالمية معنية بالطقس، أو منظمات دولية معنية بأخبار الطقس، مؤكدًا أنه ينبغي الرجوع إلى المعلومات الصادرة من الجولة نفسها والجهات الرسمية لديها، مثل المركز الوطني للأرصاد في المملكة.

وأكد أن 70% من معلومات تطبيقات رصد الطقس في الهواتف، هي معلومات تقديرية ولا يمكن الأخذ بها، لأن أخبر الطقس التي يتوقعها المركز الوطني تكون دقيقة بسبب أخذها عن أقمار صناعية أو رادارات الطقس التي تحدد بشكل مبدئي مثلًا؛ مستوى كميات الأمطار، أو درجات الحرارة المتوقعة.

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وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد لا يصدر معلومات مسبقة عن كميات الأمطار، لأنها عادة لا تكون منطقية فقد تسجل 45 ملى متر على الرياض في حالة جوية، لكن نسبة الهطول لا تتجاوز الـ 10% ، لافتًا إلى أن الأخذ هذه المعلومات على محمل الجد أمر غير منطقي.

وفي وقت سابق، توقع المركز أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية.