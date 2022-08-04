الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الشؤون البلدية” تتيح للتاجر المتنقل الاستفادة من هذه الميزة
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محليات

“الشؤون البلدية” تتيح للتاجر المتنقل الاستفادة من هذه الميزة

“الشؤون البلدية” تتيح للتاجر المتنقل الاستفادة من هذه الميزة
٠١:٠١:١٩ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتاجر المتنقل الاستفادة من الحدائق العامة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، أن التاجر المتنقل يمكنه عرض منتجاته في الحدائق العامة من خلال خدمة إصدار رخصة منفذ بيع داخل حديقة عبر منصة بلدي.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد دعت إلى المبادرة بتحديث بيانات الرخصة التجارية بسهولة عبر منصة الخدمات البلدية الرقمية “بلدي”.

وأوضحت الوزارة أن تحديث بيانات الرخصة التجارية عبر منصة “بلدي” يغني عن زيارة الأمانة أو البلدية.

 

 

الكلمات الدلالية:
التاجر المتنقل الحدائق العامة الشؤون البلدية والقروية منصة بلدي

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