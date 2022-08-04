ألمانيا.. حريق في غابة برلين وقوات الإطفاء تستعين بالجيش

تواصل- واس

أعلنت قوات الإطفاء الألمانية استعانتها بقوات الجيش لمواجهة حريق نشب في غابة جرونيفالد ببرلين.

وأوضح متحدث باسم الإطفاء، أن مواد الذخيرة المخزنة في موقع تابع للشرطة وموجة الجفاف التي تشهدها الغابة، تمثل تحدياً كبيراً.

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شاهد.. آثار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكانت الحرائق قد اندلعت في وقت مبكر صباح اليوم بعد انفجار غير مقصود بموقع تابع للشرطة بمحاذاة الغابة, الأمر الذي تسبب في وقف حركة النقل الإقليمية وحركة القطارات المحلية كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية ببرلين، بحسب ما ذكرته هيئة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” .

كانت حرائق الغابات قد اندلعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح فيديو كيف دمرت الحرائق الضخمة مساحات واسعة من الغابات في ولاية كاليفورنيا، ليؤكد حاكم الولاية أن التغير المناخي هو السبب الرئيس لهذه الحرائق.

وأظهر الفيديو ألسنة اللهب المشتعلة على طول منطقة الوادي بين لاجونا نيجويل وأليسو فيجو في مقاطعة أورانج، حيث أدت النيران إلى احتراق أكثر من 195 فدانًا، مع تكون سحابة كثيفة من الدخان خيّمت على المنازل المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن حريق الغابات المتسارع في جنوب كاليفورنيا أدى إلى تدمير عدد من المنازل التي وصلت إلى 20 منزلاً، كما تم إجلاء السكان القريبين من مواقع الحرائق.