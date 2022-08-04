تعليق أمريكي ناري على التصعيد الصيني تجاه تايوان.. ماذا قال ؟

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في أول تعليق أمريكي ناري على التصعيد العسكري الصيني تجاه تايوان، أعلن البيت الأبيض، أن قعقعة السيوف الصينية لا تُخيفنا وأنه لا يوجد تهديد لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع التايوانية، أن الصين أطلقت صورايخ باليستية قرب مياهها الدولية، مؤكدة أن القوات الصينية تطلق عددا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، مؤكدة أنها تدين وبشدة هذه التصرفات غير العقلانية.

وأضافت أنها تراقب محيطها بالتزامن مع أنشطة صينية غير منطقية لتغيير الوضع الراهن وزعزعة الاستقرار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني، أن سفنًا وطائرات صينية توغلت مرات عدة داخل الخط الفاصل بين الجزيرة التايوانية والساحل الصيني.

وأكد الجيش الصيني، أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها مسبقًا.

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في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان ردًا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مؤكدة أن تايوان جزء من الصين والمناورات العسكرية في مضيق تايوان كانت ضرورية وشرعية.

وأشارت إلى أن الصين لن نقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية لا تشكل تهديدا لتايوان ومجموعة السبع تتصرف بديكتاتورية، وأنه كان يجب على مجموعة الدول السبع أن تحث واشنطن على عدم زيارة بيلوسي إلى تايوان.

ياـي هذا في الوقت الذي كشف فيه موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي، أن القوات الأمريكية والكورية الجنوبية ستنفذ تمرين قطع الرأس حيث ستتدرب القوات على غزو هيكل القيادة في كوريا الشمالية والتخلص من الزعيم كيم جونغ أون.