الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“المركزي” يطرح مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين
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“المركزي” يطرح مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين

“المركزي” يطرح مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين
١١:٣٨:٢٨ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي طرح مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لطلب مرئيات العموم.

وطالب على حسابه في “تويتر”، العموم والمُهتمين والمختصين بضرورة إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وأوضح أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرًا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق كافة المتعاملين فيه، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” خلال15 يومً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).

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الكلمات الدلالية:
البنك المركزي اللائحة التنفيذية شركات التأمين مسودة التعديلات نظام مراقبة

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