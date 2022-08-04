الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 57 لهذا الشهر
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“حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 57 لهذا الشهر

“حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 57 لهذا الشهر
١١:٤٧:٠٦ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه يتبقى على إيداع الدفعة الـ 57 من البرنامج لشهر أغسطس 6 أيام فقط، حيث يحين موعد صرف حساب المواطن في أغسطس 2022 الدفعة 57 دفعة محرم 1444 خلال الأيام المقبلة، في الفترة بين 6 إلى 10 من الشهر الجاري.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن صرف الدفعة سيكون – بمشيئة الله – خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بحساب المواطن، وكذلك إعادة فتح التسجيل في البرنامج.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون المستفيدون من برنامج حساب المواطن في المملكة، موعد صرف الدفعة الجديدة لحساب المواطن وهي الدفعة الـ57 دفعة محرم 1444/ أغسطس 2022، تصدر هاشتاق “حساب المواطن” قائمة “الترند”، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن المستوفين لمعايير الاستحقاق وفقًا للدفعة 56 التي أودعت في يوليو الماضي أكثر من 10.2 ملايين مستفيد.

فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال، منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وفي دفعة يوليو 2022 تمت زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وفي وقت سابق، دعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل، إلى التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس 2022م.

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