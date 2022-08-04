الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الطائف.. نتائج ورابط القبول لعام 1444 هـ
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جامعة الطائف.. نتائج ورابط القبول لعام 1444 هـ

جامعة الطائف.. نتائج ورابط القبول لعام 1444 هـ
١٢:١٩:٠٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف عن نتائج قبول الطلاب والطالبات بالجامعة الذين تقدموا بطلبات للقبول في كلياتها. لتأكيد القبول يكون يوم السبت الثامن من محرم 1444 هـ، وفي حال عدم تأكيد القبول يتم إلغاؤه.

وأوضحت عمادة جامعة الطائف أنه على الطلاب الذين ثبتوا قبولهم ويرغبون في التأكد من الرقم الجامعي الدخول على( بوابة القبول- تثبيت القبول- إفادة القبول).

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن طلباتهم للقبول باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى بوابة القبول بجامعة الطائف.
  • انقر فوق أيقونة تأكيد التثبيت.
  • انقر فوق طلب القبول.
  • أدخل رقم تسجيل الطالب.
  • أدخل كلمة المرور.
  • انقر فوق تأكيد.
  • اعرض نتيجة الاستقبال.

ونوهت الجامعة للطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم الرياضة استكمال الاختبارات المطلوبة لاعتماد قبولهم اليوم الخميس 6/ 1/ 1444هـ، مشيرة إلى أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم ستتاح لهم فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة يوم الاثنين 10- 1 – 1444هـ.

ووفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه جامعة الطائف، يتم تثبيت القبول للمقاعد الشاغرة لدرجة البكالوريوس يوم الخميس الموافق 6 من محرم، حتى السبت الموافق 8 من الشهر ذاته.

ويبدأ استقبال طلبات القبول لدرجة الدبلوم من يوم الأحد الموافق 9 من محرم، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11 من محرم، وتعلن نتائج القبول لدرجة الدبلوم يوم الخميس المقبل الموافق 13 من محرم.

ويجرى تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعة لدرجة الدبلوم يوم الخميس الموافق 13 من محرم، وحتى يوم الأحد 16 من محرم.

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جامعة الطائف درجة البكالوريوس درجة الدبلوم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف نتائج ورابط القبول لعام 1444 هـ

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