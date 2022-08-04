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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 4 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7989

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2130

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5431

فرنك سويسري 3.8890

وفي سياق متصل، يشهد مؤشر الدولار الرئيس تراجعات طفيفة مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث يتداول عند مستويات 106.45 نقطة.

وفي المقابل ارتفع العائد على في حدود 0.018 نقطة خلال تعاملات اليوم الخميس وصولاً إلى مستويات 2.732%.

من جانبه، قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين في وول ستريت يشعرون بأكبر قدر من التشاؤم بشأن سوق الأسهم منذ سنوات، مع تصاعد مخاوف الركود.

وقال محللو البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية، إن مؤشر جانب الطلب لدى البنك تراجع لأدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.