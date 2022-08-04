الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
كل ما تريد معرفته عن لائحة الجامعات الجديدة
طلب منهن بيانات شخصية.. إحالة متهم للمحاكمة لابتزازه نساء باحثات عن عمل
تصعيد خطير.. الصين تُطلق صواريخ باليستية تجاه جزيرة تايوان
10 عادات سيئة منتشرة.. كيف تتجنبها؟
لليوم الثاني.. رفحاء الأعلى حرارة في المملكة بـ 47 درجة مئوية

أحدث الأخبار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١١:٢٦:٣٦ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 4 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7989

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2130

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5431

فرنك سويسري 3.8890

وفي سياق متصل، يشهد مؤشر الدولار الرئيس تراجعات طفيفة مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث يتداول عند مستويات 106.45 نقطة.

وفي المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في حدود 0.018 نقطة خلال تعاملات اليوم الخميس وصولاً إلى مستويات 2.732%.

من جانبه، قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين في وول ستريت يشعرون بأكبر قدر من التشاؤم بشأن سوق الأسهم منذ سنوات، مع تصاعد مخاوف الركود.

وقال محللو البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية، إن مؤشر جانب الطلب لدى البنك تراجع لأدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال التضخم العملات الأجنبية جلسة التداول سعر اليورو مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد» ينبه: استمرار العاصفة الترابية على الرياض حتى هذا الموعد

«الأرصاد» ينبه: استمرار العاصفة الترابية على الرياض حتى هذا الموعد

منذ شهرين
قط ينهش ذبيحة في مسلخ الطائف النموذجي (فيديو)

قط ينهش ذبيحة في مسلخ الطائف النموذجي (فيديو)

منذ 8 سنوات
الجوف.. 4 كلاب ضالَّة تحاول افتراس طفل بسكاكا

الجوف.. 4 كلاب ضالَّة تحاول افتراس طفل بسكاكا

منذ 5 سنوات
منظمة حقوقية: روسيا والأسد استخدموا أسلحة حارقة ضد المعارضة السورية

منظمة حقوقية: روسيا والأسد استخدموا أسلحة حارقة ضد المعارضة السورية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *