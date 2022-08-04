طلب منهن بيانات شخصية.. إحالة متهم للمحاكمة لابتزازه نساء باحثات عن عمل

تواصل- فريق التحرير

أدانت تحقيقات نيابة الآداب مواطنًا، وأثبتت قيامه بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، حسبما صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وأوضح المصدر، بحسب “الرياض”، أن المتهم طلب بيانات خاصة وصورًا شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال “جواله”، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

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وأكد أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأهاب المصدر بالجميع ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.

وشدد في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه.