لليوم الثاني.. رفحاء الأعلى حرارة في المملكة بـ 47 درجة مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، كان أعلاها 47 درجة في رفحاء وحفر الباطن، بينما تصل 46 درجة في سكاكا، و45 في الدمام وعرعر والإحساء، و44 درجة في بريدة والقريات والخرج، و43 في الرياض وطريف والعلا والمحمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 26 درجة مئوية.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الصيفية، مشيرًا على حسابه في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، من اليوم الخميس، تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والرياض وحائل والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان، وسط موجة حر متوسطة القوة، تبدأ من غد الجمعة على معظم المناطق، وأن البداية تكون من المنطقة الشرقية ثم باقي المملكة.

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فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة.