إطلاق مقذوفات نارية.. 5 أعمال عدائية للجيش الصيني حول تايوان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تايوان، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لطائرات مجهولة حلّقت بأجواء البلاد، مؤكدة أن الجيش يستعد لاحتمال اندلاع حرب.

وأوضحت أن القوات المسلحة الصينية بدأت مناورات عسكرية غير مسؤولة حول الجزيرة، مؤكدة أن الجيش الصيني ارتكب أعمالاً عدائية ضد تايوان، تمثلت في:

1 – تنفيذ تدريباته العسكرية حول تايوان

أعلن التلفزيون الحكومي الصيني، اليوم، أن القوات المسلحة بدأت تنفيذ تدريباتها العسكرية حول تايوان، موكدًا أنها تنفذ إطلاق نار حي في الجزء الشرقي من مضيق تايوان، مع تنفيذ ضربات دقيقة خلال التدريبات التي بدأت حول تايوان.

من ناحيتها أكدت رئيسة تايوان، أن بلادها تعمل مع الشركاء من أجل الحفاظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكدت أن الصين تجري تدريبات عسكرية على أكثر الطرق المائية والجوية الدولية ازدحامًا، وأن هذا سلوك أحادي غير مسؤول.

2 – قطع بحرية صينية تخترق مضيق تايوان

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني، أن طائرات حربية وقطع بحرية صينية اخترقت لوقت قصير الخط الأوسط قرب مضيق تايوان.

3 – دخول 27 طائرة حربية صينية مجال الدفاع الجوي لتايوان

وذكرت “أ.ف.ب” أن السلطات التايوانية أكدت دخول 27 طائرة حربية صينية مجال الدفاع الجوي لتايوان.

4 -* إطلاق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان

وأفادت “أ ف ب” أنه تم رصد مقذوفات أطلقها الجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.

5 – أكثر من 23 هجومًا إلكترونيًا على المواقع الحكومية

من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية التايوانية، أن المواقع الحكومية تعرضت لهجمات سيبرانية أكثر بـ 23 مرة من المعتاد، مؤكدة أنه يجب على الدول ألا تستخدم زيارة بيلوسي كعذر للانخراط في سلوك استفزازي، مؤكدة أن هناك تكرارًا للهجمات الإلكترونية التي تستهدف بشكل أساس مواقع حكومية.

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فيما اشارت وزارة الخارجية الصينية، أن قادة الجيش أكدوا أن الإجراءات العسكرية التي اتخذت قرب مضيق تايوان شرعية وهدفها الردع.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي من خطر خروج الوضع عن السيطرة بسبب المناورات العسكرية الصينية، واصفًا المناورات العسكرية الصينية عقب زيارة بيلوسي لتايوان بأنها “غير مسؤولة”.

فيما ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالمناورات العسكرية “العدائية” للصين حول تايوان.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزراء خارجية دول الآسيان، جميع الأطراف الدولية لضبط النفس ووقف الاستفزازات.