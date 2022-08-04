الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
10 عادات سيئة منتشرة.. كيف تتجنبها؟
لليوم الثاني.. رفحاء الأعلى حرارة في المملكة بـ 47 درجة مئوية
إطلاق مقذوفات نارية.. 5 أعمال عدائية للجيش الصيني حول تايوان (فيديو)
تنبيه عاجل من سفارة المملكة قبل السفر إلى هذه الدولة
“وادي لجب”.. عندما يعانق عبق التاريخ روعة الجغرافيا (صور)
صرف 90.5 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي

صحة

10 عادات سيئة منتشرة.. كيف تتجنبها؟

10 عادات سيئة منتشرة.. كيف تتجنبها؟
١٠:٥٤:٢٨ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

هناك العديد من العادات غير الصحية الأخرى الضارة بالجسم، والتي يجب التوقف عنها فورًا لحمايتك من عديد المشكلات الصحية المستقبلية سواء الجسدية أو النفسية.

وفي هذه السطور، 10 عادات سيئة منتشرة ونصائح بتجنبها:

1- تغيير ملاءة السرير

يكشف باحث الطب التكاملي الدكتور راي باربور أن: “النوم على ملاءات غير نظيفة قد يزيد من خطر الإصابة بالطفح الجلدي والالتهابات الفيروسية والحساسية”.

أثر الجنابة في الفراش هل يؤثر على طهارة الملابس؟.. أمين الفت | مصراوى

ونصح باربور بضرورة غسل الملاءة أسبوعيًا لتقليل الجراثيم والعرق والغبار ومسببات الحساسية الأخرى المتراكمة في السرير.

2- تناول المياه من زجاجة بلاستيكة

يخبرنا الدكتور باربور أن “اللدائن الدقيقة موجودة بكثرة في مصادر الغذاء والهواء والماء لدينا، وعند تناولها يؤدي التراكم الحيوي للبلاستيك الدقيق إلى مستويات سامة قد تسبب خللاً في الجهاز المناعي والغدد الصماء”.

ونصح: “من الأفضل استخدام خيارات الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ للصحة وقابلية إعادة الاستخدام والاستدامة”.

3- التوقف عن ممارسة الرياضة

يحذر كينت بروبست، المدرب وأخصائي العلاج الحركي، من الإصابة بمرض ساركوبينيا أو فقدان كتلة العضلات المرتبط بالعمر.

وقال: “البقاء قويًا والحفاظ على كتلة العضلات هو علامة بيولوجية لطول العمر، وإذا كنت لا تمارس تمارين القوة بانتظام وأنت فوق الثلاثين فقد تفقد كتلة العضلات”.

4- الإضرار بالمفاصل

يقول بروبست: “توقف عن إيذاء مفاصلك؛ إذ يتسبب الإجهاد المفرط في حدوث التهاب في الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل التي تعد عامل خطر لمجموعة من الأمراض”.

5- تناول المشروبات المثلجة بكثرة

تناول الكثير من المشروبات المثلجة يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. فإذا أمكن اشرب السوائل في درجة حرارة الغرفة.

تناول الكثير من الأطعمة الباردة أيضًا مثل الآيس كريم والسلطات الباردة، خصوصًا خلال الأشهر الباردة، يمكن أن يعطل عملية الهضم.

يستغرق جسمك وقتًا أطول في تناول الأطعمة والمشروبات الباردة واستيعابها، مما قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ولكن قد يؤدي الهضم إلى زيادة السرعة.

احذر تناول المشروبات المثلجة في رمضان لهذا السبب

 

6- تناول الأطعمة الدهنية والسريعة

أحد أهم المسهمين في الألم المزمن والالتهاب هي: الوجبات السريعة، والأطعمة الدهنية والمقلية، حيث يصبح من يتناولها أكثر عرضة للمعاناة من ضعف التمثيل الغذائي والالتهابات.

وينصح بتناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يؤدي إلى آلام مزمنة، مع تبديل الأطعمة إلى المزيد من اللحوم التي تتغذى على الأعشاب واللحوم العضوية وتناول الكثير من الخضار والتوت الداكن.

5 اطعمة ضارة للبشرة الدهنية

7- وقت تناول وجبات الطعام

يكون الوقت الذي تتناول فيه وجبتك في أثناء اليوم بنفس أهمية ما تأكله، ويمكن للجوانب المختلفة لتوقيت الطعام وكمية الطعام خلال أوقات الوجبات المحددة أن تؤثر على قدرة المرء على إنقاص الوزن.

8- اتباع حمية “كيتو”

تشجع راشيل فاين، أخصائية التغذية المعتمدة في التغذية لدى To The Pointe Nutrition، على عدم اتباع نظام “كيتو” الغذائي الذي يمثل نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وغنيًا بالدهون في كثير من الأحيان.

9- وسائل التواصل قبل النوم

قد يؤدي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الإنترنت قبل النوم إلى تعطيل نومك، وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل القلق والاكتئاب من رؤية الصور والمواضيع السلبية.

10- الأكل أمام الشاشة

تناول الطعام أمام التلفزيون أو الكمبيوتر ليس عادة جيدة، فنحن نضع كيسًا كاملاً من رقائق البطاطس قبل أن نعرف ذلك لأننا منغمسون في ما يحدث على الشاشة، ويكون التركيز على الشاشة وليس على ما نأكله.

لماذا نفرط في تناول الطعام امام التلفزيون؟ | الطبي

الكلمات الدلالية:
حمية كيتو عادات سيئة مشكلات صحية نصائح صحية

مواد ذات صلة

المزيد
«البرقوق» يحميك من الإصابة بـ5 أمراض خطيرة.. منها السرطان والسمنة

«البرقوق» يحميك من الإصابة بـ5 أمراض خطيرة.. منها السرطان والسمنة

منذ 4 سنوات
دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض

دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض

منذ سنتين
تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن حفظ الأطعمة.. احذروا منطقة الخطر

تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن حفظ الأطعمة.. احذروا منطقة الخطر

منذ سنة واحدة
5 نصائح للتغلب على حساسية الربيع وأعراضها المزعجة

5 نصائح للتغلب على حساسية الربيع وأعراضها المزعجة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *