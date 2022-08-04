10 عادات سيئة منتشرة.. كيف تتجنبها؟

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هناك العديد من العادات غير الصحية الأخرى الضارة بالجسم، والتي يجب التوقف عنها فورًا لحمايتك من عديد المشكلات الصحية المستقبلية سواء الجسدية أو النفسية.

وفي هذه السطور، 10 عادات سيئة منتشرة ونصائح بتجنبها:

1- تغيير ملاءة السرير

يكشف باحث الطب التكاملي الدكتور راي باربور أن: “النوم على ملاءات غير نظيفة قد يزيد من خطر الإصابة بالطفح الجلدي والالتهابات الفيروسية والحساسية”.

ونصح باربور بضرورة غسل الملاءة أسبوعيًا لتقليل الجراثيم والعرق والغبار ومسببات الحساسية الأخرى المتراكمة في السرير.

2- تناول المياه من زجاجة بلاستيكة

يخبرنا الدكتور باربور أن “اللدائن الدقيقة موجودة بكثرة في مصادر الغذاء والهواء والماء لدينا، وعند تناولها يؤدي التراكم الحيوي للبلاستيك الدقيق إلى مستويات سامة قد تسبب خللاً في الجهاز المناعي والغدد الصماء”.

ونصح: “من الأفضل استخدام خيارات الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ للصحة وقابلية إعادة الاستخدام والاستدامة”.

3- التوقف عن ممارسة الرياضة

يحذر كينت بروبست، المدرب وأخصائي العلاج الحركي، من الإصابة بمرض ساركوبينيا أو فقدان كتلة العضلات المرتبط بالعمر.

وقال: “البقاء قويًا والحفاظ على كتلة العضلات هو علامة بيولوجية لطول العمر، وإذا كنت لا تمارس تمارين القوة بانتظام وأنت فوق الثلاثين فقد تفقد كتلة العضلات”.

4- الإضرار بالمفاصل

يقول بروبست: “توقف عن إيذاء مفاصلك؛ إذ يتسبب الإجهاد المفرط في حدوث التهاب في الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل التي تعد عامل خطر لمجموعة من الأمراض”.

5- تناول المشروبات المثلجة بكثرة

تناول الكثير من المشروبات المثلجة يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. فإذا أمكن اشرب السوائل في درجة حرارة الغرفة.

تناول الكثير من الأطعمة الباردة أيضًا مثل الآيس كريم والسلطات الباردة، خصوصًا خلال الأشهر الباردة، يمكن أن يعطل عملية الهضم.

يستغرق جسمك وقتًا أطول في تناول الأطعمة والمشروبات الباردة واستيعابها، مما قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ولكن قد يؤدي الهضم إلى زيادة السرعة.

6- تناول الأطعمة الدهنية والسريعة

أحد أهم المسهمين في الألم المزمن والالتهاب هي: الوجبات السريعة، والأطعمة الدهنية والمقلية، حيث يصبح من يتناولها أكثر عرضة للمعاناة من ضعف التمثيل الغذائي والالتهابات.

وينصح بتناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يؤدي إلى آلام مزمنة، مع تبديل الأطعمة إلى المزيد من اللحوم التي تتغذى على الأعشاب واللحوم العضوية وتناول الكثير من الخضار والتوت الداكن.

7- وقت تناول وجبات الطعام

يكون الوقت الذي تتناول فيه وجبتك في أثناء اليوم بنفس أهمية ما تأكله، ويمكن للجوانب المختلفة لتوقيت الطعام وكمية الطعام خلال أوقات الوجبات المحددة أن تؤثر على قدرة المرء على إنقاص الوزن.

8- اتباع حمية “كيتو”

تشجع راشيل فاين، أخصائية التغذية المعتمدة في التغذية لدى To The Pointe Nutrition، على عدم اتباع نظام “كيتو” الغذائي الذي يمثل نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وغنيًا بالدهون في كثير من الأحيان.

9- وسائل التواصل قبل النوم

قد يؤدي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الإنترنت قبل النوم إلى تعطيل نومك، وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل القلق والاكتئاب من رؤية الصور والمواضيع السلبية.

10- الأكل أمام الشاشة

تناول الطعام أمام التلفزيون أو الكمبيوتر ليس عادة جيدة، فنحن نضع كيسًا كاملاً من رقائق البطاطس قبل أن نعرف ذلك لأننا منغمسون في ما يحدث على الشاشة، ويكون التركيز على الشاشة وليس على ما نأكله.