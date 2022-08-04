دقت طبول الحرب.. الدفاع الجوي لتايوان يتصدى لضربات الجيش الصيني على شرق الجزيرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تايوان، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لطائرات مجهولة حلّقت بأجواء البلاد، مؤكدة أن الجيش يستعد لاحتمال اندلاع حرب.

وأفادت “أ ف ب” أنه تم رصد مقذوفات أطلقها الجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.

وقال الجيش الصيني: نفذنا ضربات دقيقة على الجزء الشرقي من تايوان ضمن المناورات العسكرية، وفقًا للعربية

من ناحيتها أكدت رئيسة تايوان، أن بلادها تعمل مع الشركاء من أجل الحفاظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكدت أن الصين تجري تدريبات عسكرية على أكثر الطرق المائية والجوية الدولية ازدحامًا، وأن هذا سلوك أحادي غير مسؤول.

وكشفت وزارة الدفاع الصينية، أن القوات المسلحة نفذت إطلاق نار حي في الجزء الشرقي من مضيق تايوان، مع تنفيذ ضربات دقيقة خلال التدريبات التي بدأت حول تايوان.

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وقالت وزارة الخارجية التايوانية: إنه يجب على الدول ألا تستخدم زيارة بيلوسي كعذر للانخراط في سلوك استفزازي، مؤكدة أن هناك تكرار للهجمات الإلكترونية التي تستهدف بشكل أساس مواقع حكومية.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي من خطر خروج الوضع عن السيطرة بسبب المناورات العسكرية الصينية، واصفًا المناورات العسكرية الصينية عقب زيارة بيلوسي لتايوان بأنها “غير مسؤولة”.

فيما ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالمناورات العسكرية “العدائية” للصين حول تايوان.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه، وزراء خارجية دول الآسيان، جميع الأطراف الدولية لضبط النفس ووقف الاستفزازات.