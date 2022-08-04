صباح اليوم.. شاهد جريان سيول قوية بمفرق العظيم جنوب حائل

تواصل – فريق التحرير:

جرت، صباح اليوم، سيول قوية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على بمفرق العظيم جنوب حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتدفقت بشدة على قصير بن متروك جنوب حائل، حيث جرت الأودية والشعاب بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية، مشيرًا على حسابه في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الخميس، تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والرياض وحائل والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان، وسط موجة حر متوسطة القوة، تبدأ من غد الجمعة على معظم المناطق، وأن البداية تكون من المنطقة الشرقية ثم باقي المملكة.

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“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية.