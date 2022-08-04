من بينها الملك عبد العزيز وأم القرى.. نتائج وروابط القبول في 5 جامعات

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أعلنت عدد من الجامعات، أمس الأربعاء، عن نتائج القبول للطلاب والطالبات للعام القادم 1444هـ، ومن أبرزها جامعة الملك عبدالعزيز، التي دعت الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول.

وأضافت أنه في حال عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة”.

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جامعة أم القرى تعلن نتائج الترشيح على برامج البكالوريوس والدبلوم

وأعلنت جامعة أم القرى، نتائج الترشيح على برامج البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1444هـ، والانتهاء من المفاضلة الإلكترونية بين الطلبة المتقدمين لتأكيد ترشيح المقبولين منهم.

وبلغ مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444هـ 20.000 طالب وطالبة، ونظرًا للإقبال الكبير من المتقدمين على تخصصات جامعة أم القرى النوعية الجديدة بلغ متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي المتقدمين.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي أن الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ وذلك نظير زيادة إقبال المتقدمين من النسب العلمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة، لافتًا النظر إلى أن الجامعة ستتيح طلبات التقديم على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 /1/ 1444هـ .

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جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام القادم 1444هـ

وأعلنت جامعة حائل، تفاصيل نتائج القبول للطلاب والطالبات للعام القادم 1444هـ.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم قبول 10325 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة للدراسة بها العام المقبل.

وقالت جامعة حائل، في بيان لها: “تنفيذًا لقرارات مجلس شؤون الجامعات، تعلن جامعة حائل إحصائية القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في الكلية التطبيقية، للعام الجامعي 1444هـ، والتي تؤكد اكتمال الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية والنوعية في جميع التخصصات، الصحية، والعلمية، والهندسية، والإدارية، والشريعة”.

طريقة الاستعلام عن النتائج

وأشارت جامعة حائل، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل قبول الطلاب بجامعة حائل

وأوضحت العمادة إلى أنه تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له 35% وأن أدنى نسبة قبول فيه للطالبات 76% وللطلاب 76% أيضًا.

وأضافت جامعة حائل أنه تم أيضًا قبول 5000 طالب وطالبة في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية بزيادة 50% عن الطاقة الاستيعابية، فيما قبلت 2000 طالب في التخصصات الإنسانية والشريعة واللغة الإنجليزية بتقليص الطاقة الاستيعابية عن كل عام بمقدار 50%، وذلك وفقًا لما أقره مجلس شؤون الجامعات.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل أنه تم إكمال مقاعد البرامج النوعية في الكلية التطبيقية بفرع الجامعة بنسبة 100%.

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جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام القادم 1444هـ

تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران

أعلنت عمادة التسجيل والقبول بجامعة نجران، عن ظهور نتائج القبول للعام الجامعي المقبل 1444هـ للطلاب والطالبات من المتقدمين للقبول في الجامعة.

وأعلنت جامعة نجران، نتائج القبول فور الإنتهاء من فرز الأوراق وتفضيل كل من توفرت فيه الشروط والمعايير المطلوب توفرها.

شروط القبول بـ جامعة نجران

حددت جامعة نجران شروط القبول كما يلي:

– أن يكون الطالب المتقدم لديه الجنسية السعودية.

– ألا تزيد مدة تخرجه عنن عامين للكليات الطبية وخمسة أعوام للكليات الأخرى.

– على الطالب المتقدم ترتيب رغباته واختيار الأماكن المتاحة له وسوف يتم معرفة إذا تم قبولكم أو رفضكم من خلاص الضغط على الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج ترشيح جامعة نجران.

بوابة القبول الموحد

وتتم عملية المفاضلة والفرز في جامعة نجران بشكل إلكتروني طبقًا لترتيب رغبات الطلاب وأماكن الكليات الشاغرة.

ويجب على الطالب الذي تم اختياره للدراسة بالجامعة ببرنامج البكالوريوس أو الدبلوم أن يقوم باستكمال إجراءات التسجيل بمجرد معرفة نتيجة قبوله ولا يتأخر عن هذا حتى يتم تأكيد حجز المقعد له.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران للعام الجامعي 1444هـ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن القبول في جامعة نجران من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان، الأربعاء، نتائج قبول الطلاب والطالبات المرشحين والمقبولين للدراسة في العام الجامعي القادم 1444هـ.

ودعت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع الطلاب والطالبات لاستكمال دراستهم ومقابلاتهم الشخصية وإجراءات الترشيح للقبول في الجامعة.

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تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران

رابط نتائج القبول في جامعة جازان

يمكن للطلاب والطالبات، الاستعلام عن رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان عبر الحساب الرسمي في “تويتر”، عن نتائج الفرز الأول لترشيح أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات في الجامعة بشكلٍ مبدئي للعام القادم 1444هـ.

ودعت العمادة الطلبة الذين تقدموا بطلبات الالتحاق للتسجيل بالجامعة عبرَ بَوابة القبول الإلكتروني الرسميّة لها، والذينَ تمّ قبولهم، إلى تأكيد التسجيل بهدف استكمال الإجراءات الخاصّة بالقبول النهائي للالتحاق في كليات الجامعة على التخصصات التي ترشّحَ لها كل طالب، وفق المعايير التي حددتها الجامعة مسبقًا.

كذلك بيّنت عمادة القبول والتسجيل الفترة المُتاحة لتأكيد القبول المبدئيّ، والتي تنتهي يوم السبت الموافق بتاريخ الثامن من شهر محرم عام 1444هــ الموافق بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس 2022.

نسب القبول في جامعة جازان

في سياق متصل، جاءت نسب القبول في جامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ على النحو التالي:

– المسار الصحي والتخصصات الطبية: لا تقل النسبة عن 80%.

– كلية الهندسة والتصميم والعمارة: لا تقل النسبة الموزونة عن 78%.

– كلية الشريعة والقانون: لا تقل النسبة المؤهلة عن 75%.

– برامج البكالوريوس: لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 70%.

– دبلومات كلية المجتمع وكلية التطبيقات الصناعية: لا تقل النسبة الموزونة أو المؤهلة عن 65%.

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جامعة طيبة.. 13 ألف طالب وطالبة بـ 52 تخصصًا

وأعلنت جامعة طيبة عن نتائج الترشيح المبدئي للطلاب والطالبات المتقدمين بطلب الالتحاق في جامعة طيبة.

وكان الدكتور عبد العزيز السراني، رئيس جامعة طيبة، كشف أن الجامعة تستقبل سنويًا ما بين 12 إلى 13 ألف طالب وطالبة، في 52 تخصصًا أكاديميًا بشكل إلكتروني.

وأتاحت عمادة الجامعة إمكانية التسجيل وفق عدد من المعايير والشروط، أهمها توافق رغبات الطلاب بالتخصصات الشاغرة في الكلية، إضافة إلى اختبارات المفاضلة بين الطلاب.

أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444

يمكن التعرف على النتائج من خلال الحساب الشخصي للطلاب عبر الدخول إلى البوابة الموحدة للطالب والتحقق من القبول أو الرفض، نشير أن الجامعة أكدت على ضرورة تحديث معلومات الطلاب والتأكيد على التسجيل لإكمال التسجيل وإجراء المقابلات الشخصية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444

يستطيع الطلاب التعرف على أسماء المقبولين في جامعة طيبة من خلال التوجه إلى الصفحة الرسمية للجامعة والتعرف على نتيجة القبول وذلك عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول لبوابة القبول الإلكترونية لجامعة طيبة.

ـ النقر على خيار أسماء الطلاب المقبولين في برنامج وكليات الجامعة وفروعها.

ـ اختيار أسماء الطلاب والطالبات والتعرف على الأسماء المقبولة في الجامعة.

كيفية تأكيد قبول الطلاب المقبولين في جامعة طيبة 1444:

على الطلاب المقبولة أسماؤهم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة والتأكيد على التسجيل في التخصص المراد الالتحاق به، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

ـ التوجه مباشرة لموقع جامعة طيبة.

ـ التوجه إلى خيار تأكيد القبول المبدئي عبر كتابة خدمة تأكيد القبول الأولي في الجامعة.

ـ كتابة رقم النموذج في الحقل المخصص له.

ـ كتابة كلمة السر بالمساحة المخصصة لها.

ـ النقر على خيار إدخال.

ـ اتباع الإجراءات المطلوبة لتثبيت القبول.

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