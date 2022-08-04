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قلق دولي وإقليمي.. الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتاي بييه ترد
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قلق دولي وإقليمي.. الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتاي بييه ترد

قلق دولي وإقليمي.. الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتاي بييه ترد
٠٨:٥١:٢٨ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن التلفزيون الحكومي الصيني، اليوم، أن القوات المسلحة بدأت تنفيذ تدريباتها العسكرية حول تايوان، وذلك وسط حالة  من القلق الدولي والإقليمي بعد تصاعد حدة التوتر التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة أمس.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أن زيارة بيلوسي لتايوان لا ترتبط بالديمقراطية وإنما تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون إلقاء اللوم على بكين في هذا التصعيد، مؤكدة أن هناك صينًا واحدة في العالم وتايوان جزء منها وهناك حكومة واحدة تمثل الصين.

وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة اعتمدت قرارًا يدعم مبدأ صين واحدة ولا مجال للعودة عن قرارات الشرعية الدولية، وأن علاقة بكين مع واشنطن قامت على أساس مبدأ صين واحدة وعلى أن تايوان جزء من الصين، وأن المجتمع الدولي يعترف بمبدأ صين واحدة، وأن هناك معارضة واسعة لزيارة بيلوسي إلى تايوان، مشيرة إلى أن بيلوسي أصرت على زيارة تايوان رغم معارضة الصين التي ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك، وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية نتيجة هذه الزيارة وستكون إجراءات ردنا عليها حازمة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مجلس الوزراء في تايوان، أنه يدين بأشد العبارات المناورات الصينية في كل أنحاء تايوان.

وذكرت “أ.ف.ب” أن عن السلطات التايوانية أنها أكدت دخول 27 طائرة حربية صينية مجال الدفاع الجوي لتايوان.

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من ناحيته أكد الاتحاد الأوروبي، أنه ملتزم بمبدأ الصين الواحدة ويجب إنهاء التوتر بشأن تايوان عبر الحوار لتقليل المخاطر، منددًا في الوقت نفسه، بالمناورات العسكرية الصينية المقرر إجراؤها حول تايوان.

وفي السياق ذاته، أكد وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، أن الوضع “يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة، وبالتالي قد يؤدي في النهاية إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى، محذرين من أن الأزمة بشأن تايوان قد تؤدي إلى نزاعات مفتوحة.

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آسيان أمريكا الصين تايوان جزيرة تايوان مناورات عسكرية نانسي بيلوسي

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