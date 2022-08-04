الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“شؤون الأسرة” يحدد 6 خطوات للارتقاء بالذوق العام لدى الأبناء
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“شؤون الأسرة” يحدد 6 خطوات للارتقاء بالذوق العام لدى الأبناء

“شؤون الأسرة” يحدد 6 خطوات للارتقاء بالذوق العام لدى الأبناء
٠٨:٥٩:٤٤ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن الارتقاء بالذوق العام والمحافظة عليه مسؤولية مجتمعية وأسرية، مشددًا على أهمية نشر المفاهيم التي تعزّز مراعاة الذوق العام وتنشئة الأبناء على احترامها.

وأوضح المجلس في إنفوجراف عبر حسابه على “تويتر”، أن أهمية مراعاة الذوق تكمن في 4 أسباب هي:

– حث عليها ديننا الحنيف.

– تُمكّن الجميع من التمتع بالأماكن العامة.

– تنشر المودة بين أفراد المجتمع.

– تحافظ على الممتلكات والمنافع العامة.

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وأشار المجلس إلى أن هناك 6 خطوات يجب اتباعها لتعلم الأبناء الذوق العام:

1- التعامل باحترام على مواقع التواصل الاجتماعي.

2- حث الأبناء على ارتداء الأزياء المحتشمة.

3- إلزام الأبناء بمراعاة حقوق الغير على الطرق العامة.

4- تعليم الأبناء احترام حقوق ذوي الإعاقة وعدم مضايقتهم.

5- التأكيد على أفرادها الالتزام بالأنظمة والقوانين.

6- حث الأبناء على مراعاة القيم الاجتماعية.

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الكلمات الدلالية:
الأبناء الذوق العام تربية الأبناء مجلس شؤون الأسرة

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