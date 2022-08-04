الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شركة صينية تدخل على الخط.. ما الجديد في مواصفات كاميرا “آيفون 14″؟
دقت طبول الحرب.. الدفاع الجوي لتايوان يتصدى لضربات الجيش الصيني على شرق الجزيرة
صباح اليوم.. شاهد جريان سيول قوية بمفرق العظيم جنوب حائل
“شؤون الأسرة” يحدد 6 خطوات للارتقاء بالذوق العام لدى الأبناء
قلق دولي وإقليمي.. الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتاي بييه ترد
 التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل

تقنية

شركة صينية تدخل على الخط.. ما الجديد في مواصفات كاميرا “آيفون 14″؟

شركة صينية تدخل على الخط.. ما الجديد في مواصفات كاميرا “آيفون 14″؟
٠٩:١٣:٢٦ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تواردت أنباء عن استعانة “أبل” بشركة “صني أوبتيكال” الصينية لتكون المورد الأكبر للشركة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمكنت خلال عام واحد من تعزيز قدراتها الإنتاجية، بعد انضمامها لسلاسل التوريد الخاصة بشركة آبل العام الماضي.

وتتولى الشركة الصينية مهمة إمداد شركة أبل بعدسات 7P، التي تتمتع بزوايا واسعة، والتي ستخصص للكاميرات التي ستطرح بها إصدارات هاتف آيفون 14 المنتظر، بحسب الخبير التقني مينج – تشي كيو.

وبفضل هذا الاتفاق بين أبل و”صني أوبتيكال”، أصبحت الشركة الصينية الآن المورد الأكبر لهذا النوع من العدسات متغلبة على منافسيها Largan و Genius.

وفي سياق متصل، من المقرر أن ينطلق مؤتمر آبل السنوي بعد أقل من شهرين، والذي تكشف خلاله عن أحدث أجهزتها، بخلاف آيفون 14 المرتقب.

ووفق التسريبات، فإن كاميرا آيفون iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، قد لا تأتي بمواصفات وقدرات تتفوق على كاميرات هواتف سامسونج المميزة Galaxy S.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لإصدارات هواتف آيفون الجديدة آيفون 14 بمختلف فئاته، خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده شركة آبل في شهر سبتمبر من كل عام.

الكلمات الدلالية:
أيفون 14 شركة آبل شركة صينية عسات كاميرا آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
سياسة جديدة ومشددة لـ«تويتر».. 4 أفعال تُغلق الحساب تلقائياً

سياسة جديدة ومشددة لـ«تويتر».. 4 أفعال تُغلق الحساب تلقائياً

منذ 4 سنوات
الكشف عن أول صورة لـ«شاحنة تسلا» الكهربائية

الكشف عن أول صورة لـ«شاحنة تسلا» الكهربائية

منذ 5 سنوات
طرح «Hauwei Nova 3e» في المملكة.. تعرّف على المواصفات والسعر

طرح «Hauwei Nova 3e» في المملكة.. تعرّف على المواصفات والسعر

منذ 4 سنوات
نصائح مهمة للمحافظة على خصوصيتك في «سناب شات»

نصائح مهمة للمحافظة على خصوصيتك في «سناب شات»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *