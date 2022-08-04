شركة صينية تدخل على الخط.. ما الجديد في مواصفات كاميرا “آيفون 14″؟

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تواردت أنباء عن استعانة “أبل” بشركة “صني أوبتيكال” الصينية لتكون المورد الأكبر للشركة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمكنت خلال عام واحد من تعزيز قدراتها الإنتاجية، بعد انضمامها لسلاسل التوريد الخاصة بشركة آبل العام الماضي.

وتتولى الشركة الصينية مهمة إمداد شركة أبل بعدسات 7P، التي تتمتع بزوايا واسعة، والتي ستخصص للكاميرات التي ستطرح بها إصدارات هاتف آيفون 14 المنتظر، بحسب الخبير التقني مينج – تشي كيو.

وبفضل هذا الاتفاق بين أبل و”صني أوبتيكال”، أصبحت الشركة الصينية الآن المورد الأكبر لهذا النوع من العدسات متغلبة على منافسيها Largan و Genius.

وفي سياق متصل، من المقرر أن ينطلق مؤتمر آبل السنوي بعد أقل من شهرين، والذي تكشف خلاله عن أحدث أجهزتها، بخلاف آيفون 14 المرتقب.

ووفق التسريبات، فإن كاميرا آيفون iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، قد لا تأتي بمواصفات وقدرات تتفوق على كاميرات هواتف سامسونج المميزة Galaxy S.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لإصدارات هواتف آيفون الجديدة آيفون 14 بمختلف فئاته، خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده شركة آبل في شهر سبتمبر من كل عام.