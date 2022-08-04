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شاهد.. تأثر الشيخ الخثلان عند ذكر هذه القصة عن السيدة خديجة رضي الله عنها
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شاهد.. تأثر الشيخ الخثلان عند ذكر هذه القصة عن السيدة خديجة رضي الله عنها

شاهد.. تأثر الشيخ الخثلان عند ذكر هذه القصة عن السيدة خديجة رضي الله عنها
٠٧:٥٩:٥٩ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، ظهر تأثر وبكاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان: عند ذكر هذه القصة عن السيدة خديجة رضي الله عنها.

وأوضح في الفيديو، أن سيدنا جبريل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال : “هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام، واقرأ عليها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب”، مضيقًا: “الله أكبر، وهل هناك شئ أعظم من هذا، أن يقال لمخلوق: إن الله عزل وجل يُقرئك السلام ثم يقول جبريل يُقرئك السلام، فهذا إكرام عظيم، وتشريف كبير لهذه المرأة.

وأضاف الخثلان باكيًا، أن إكرام الله تعالى للسيدة خديجة (رضي الله عنها)، لعظمتها، فهي امرأة عظيمة، وقفت مع النبي (عليه الصلاة والسلام)، وآزرته، ولذلك كان النبي (صلى الله عليه وسلم)، إذا رأى أختها قال: “هذه خديجة يعرفها من مشيتها (صلى الله عليه وسلم)، وكان إذا ذبح شاة أهدى إلى صديقاتها، وأن السيدة عائشة (رضي الله عنها) كانت تقول: “والله  ما غرت على أحد ما غرت على خديجة وما رأيتها، لكن سمعت النبي (عليه الصلاة والسلام) يكثر من ذكرها والثناء عليها، ويقول إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد”.

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الخثلان السيدة خديجة بكاء الشيخ الخثلان جبريل خديجة بنت خويلد رسول الله

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