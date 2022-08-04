الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الرئيس الفنزويلي: أمريكا تريد سرقة طياراتنا مثلما أخذوا ذهبنا في لندن
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الرئيس الفنزويلي: أمريكا تريد سرقة طياراتنا مثلما أخذوا ذهبنا في لندن

الرئيس الفنزويلي: أمريكا تريد سرقة طياراتنا مثلما أخذوا ذهبنا في لندن
٠٨:٢٦:١١ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، احتجاز طائرة “بوينغ 747-300 إم” التي احتجزتها الأرجنتين، تنفيذًا للعقوبات الأمريكية، وطالب باستعادتها.

وقال مادورو في حديث تليفزيوني، أمس، : “يريدون سرقة طائرتنا مثلما سرقوا ذهبنا في لندن، ومثلما سرقوا منا شركة “سيتغو”، وأضاف: “نعلن احتجاجنا ليعيدوا إلينا الطائرة الفنزويلية”.

وسبق أن طلبت وزارة العدل الأمريكية، من السلطات الأرجنتينية، احتجاز الطائرة المذكورة التي سلمتها إيران لفنزويلا في وقت سابق، في انتهاك للعقوبات الروسية.

وكانت الطائرة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، وسلمها الإيرانيون لشركة “إمتراسور” الفنزويلية التابعة لمؤسسة “كونفياسا” التي فرضت عليها واشنطن العقوبات أيضًا.

ووصلت الطائرة إلى الأرجنتين من المكسيك في 6 يونيو الماضي، وكان على متنها 19 شخصًا، هم مواطنون فنزويليون وإيرانيون، واحتجزت السلطات الأرجنتينية كذلك طاقم الطائرة بمن فيهم 5 إيرانيين، بينهم ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني.

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاز طائرة الأرجنتين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزارة العدل الأمريكية

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