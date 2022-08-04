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بعد رفع نسب القبول في جامعة أم القرى.. تعرّف على ردود خريجي الثانوية العامة
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بعد رفع نسب القبول في جامعة أم القرى.. تعرّف على ردود خريجي الثانوية العامة

بعد رفع نسب القبول في جامعة أم القرى.. تعرّف على ردود خريجي الثانوية العامة
٠٨:١١:٤٦ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تعجب طلاب وطالبات من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، من رفع نسب القبول للمتقدمين بجامعة أم القرى.

وأوضح عدد من أولياء الأمور، أن القرار حرم كثيرين من الحصول على القبول المبدئي الذي أعلنته الجامعة أمس الأربعاء، وفق “عكاظ”.

وقالو إن أغلب نسب القبول بالجامعات تتخذ المعادلة التالية: 40% للثانوية، و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي، مشيرين إلى أن الحلول تكمن في زيادة نسبة درجة الثانوية إلى 60% والقدرات والتحصيلي إلى 40%.

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وتساءلوا:” ألا تعلم الجامعة أن هذه الدفعة من خريجي الثانوية العامة عانوا دراسيًا ونفسيًا من جائحة فيروس كورونا، وأن أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي تركزت على مواد درسها الطلاب عن بعد بسبب جائحة كورونا؟”.

من جانبها، ردت الجامعة بأن متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين بلغت 85%، ونسبة المُتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90%.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، إنَّ الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المُتقدِّمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ نظير زيادة إقبال المُتقدِّمين من النسب العلمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة أخيرًا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة.

كانت الجامعة قد أعلنت فتح بوابة القبول واختيار التخصصات الثلاثاء 20/ ‏12/‏ 1443هـ؛ للتقديم على برامج البكالوريوس والدبلومات (انتظام)، واستمر حتى الأربعاء الماضي 28/ ‏12/‏ 1443هـ، كما ستتيح طلبات التقديم على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة الأربعاء القادم.

الكلمات الدلالية:
الثانوية العامة جامعة ام القرى رفع نسب القبول كورونا

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