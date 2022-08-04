الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إصدار شهادة صحية
“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق
شاهد.. أمطار غزيرة وبروق نشطة لا تنقطع على محافظة بيشة
وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض
دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة
مكة.. أمطار وبروق تضيء سماء «وادي العرج» في أضم (فيديو)

أحدث الأخبار

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إصدار شهادة صحية

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إصدار شهادة صحية
٠٧:٣٠:٠٥ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار شهادة صحية، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخدمة الإلكترونية يصدر عنها إصدار شهادة صحية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة مثل “مطعم، صالون حلاقة، أو مغسلة ملابس، … إلخ”، وذلك من خلال عدة خطوات.

* الخطوات:

1 – تقديم الطلب في منصة بلدي من قبل العامل أو ممثل المنشأة.

2 – التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل حسب إجراءات الأمانة.

3 – إجراء الفحص الطبي للعامل بوزارة الصحة.

4 – اجتياز التثقيف الصحي حسب إجراءات الأمانة.

5 – سداد الرسوم.

6 – طباعة الشهادة الصحية الخاصة بالعامل.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

 

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخصة جمركية

خدمة جديدة تمكن «العمالة المنزلية» من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات

الكلمات الدلالية:
خدمة اليوم خطوات إصدار شهادة صحية وزارة الشؤون البلدية

مواد ذات صلة

المزيد
حرس الحدود يفكك «ألغاماً جبلية» زرعها الحوثيون على شكل صخور (صور)

حرس الحدود يفكك «ألغاماً جبلية» زرعها الحوثيون على شكل صخور (صور)

منذ 5 سنوات
بالفيديو.. رصيف زائد يعيق حركة السير على طريق ديراب بالرياض

بالفيديو.. رصيف زائد يعيق حركة السير على طريق ديراب بالرياض

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. كيف أنشأت المملكة المركز العالمي «اعتدال» خلال 30 يوماً؟

بالفيديو.. كيف أنشأت المملكة المركز العالمي «اعتدال» خلال 30 يوماً؟

منذ 5 سنوات
بالصور.. تغريدة مُتهكِّمة تدفع طلاباً للتواجد بـ”مُحاضرة” أستاذهم قبل الإجازة

بالصور.. تغريدة مُتهكِّمة تدفع طلاباً للتواجد بـ”مُحاضرة” أستاذهم قبل الإجازة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *