خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إصدار شهادة صحية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار شهادة صحية، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخدمة الإلكترونية يصدر عنها إصدار شهادة صحية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة مثل “مطعم، صالون حلاقة، أو مغسلة ملابس، … إلخ”، وذلك من خلال عدة خطوات.

* الخطوات:

1 – تقديم الطلب في منصة بلدي من قبل العامل أو ممثل المنشأة.

2 – التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل حسب إجراءات الأمانة.

3 – إجراء الفحص الطبي للعامل بوزارة الصحة.

4 – اجتياز التثقيف الصحي حسب إجراءات الأمانة.

5 – سداد الرسوم.

6 – طباعة الشهادة الصحية الخاصة بالعامل.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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