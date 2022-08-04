هل رقم فاتورة العداد يعتبر إثباتًا لملكية الوحدة العقارية؟.. إيجار توضح

تواصل- فريق التحرير

أوضحت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رقم فاتورة العداد، لا يعتبر إثباتًا لملكية الوحدة العقارية.

وقالت الشبكة، ردًا على استفسارات حول ما إذا كانت فاتورة العداد تعتبر إثباتًا لملكية الوحدة العقارية أم لا، إن إثبات ملكية الوحدة يلزمه وجود صك ورقي أو إلكتروني، أو حجة استحكام، أو أي وثيقة مصدّقة من وزارة العدل.

كانت شبكة إيجار قد قدمت الحل لحالات النزاع عند الاستلام والتسليم للوحدات السكنية، مؤكدة أنه يحقق درجة من الشفافية بين المؤجر والمستأجر.

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وأكدت إيجار، في فيديوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أن إثبات حالة العقار يفيد بتجنب حالات النزاع عند التسليم للوحدات السكنية، ويحقق درجة من الشفافية بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت أنه يمكن إثبات حالة العقار سواء للمؤجر أو المستأجر، عن طريق الدخول عبر منصة سكني، وتعبئة النماذج الخاصة بالاستلام والتسليم.

وسبق أن أوضحت شبكة إيجار أنه بإمكان المؤجر أو المستأجر توثيق العقد إلكترونيًا من طرف واحد، حال امتناع الطرف الآخر عن التوثيق.

وأشارت الشبكة إلى أنه يمكن للطرف الآخر رفع حالة تعاقدية “توثيق العقد من طرف واحد لامتناع الطرف الآخر من توثيق العقد إلكترونيًا ” وبذلك يتم قبول تسجيل الحالة التعاقدية.