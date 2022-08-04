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“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق
٠٧:١٧:٥٧ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار على المدينة حتى التاسعة مساءً

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد جازان جريان السيول حالة الطقس عسير نجران

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