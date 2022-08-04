الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وبروق نشطة لا تنقطع على محافظة بيشة
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شاهد.. أمطار غزيرة وبروق نشطة لا تنقطع على محافظة بيشة

شاهد.. أمطار غزيرة وبروق نشطة لا تنقطع على محافظة بيشة
٠٣:١٦:٢٣ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة مع بروق نشطة لا تنقطع تخرج من سحابة عملاقة غطت محافظة بيشة بمنطقة عسير.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تحولت سماء محافظة بيشة إلى شبه نهار بفعل تتابع البروق المتواصلة.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

 

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة بروج نشطة محافظة بيشة مركز الارصاد

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