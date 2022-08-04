الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض
٠٣:١٠:١٤ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ قائد فريق التكامل

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر
ـ إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة
ـ 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
ـ خبرة في تكامل البرامج / التطبيقات والبرمجة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 3 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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