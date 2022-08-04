وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ قائد فريق التكامل

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر

ـ إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة

ـ 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة

ـ خبرة في تكامل البرامج / التطبيقات والبرمجة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 3 أغسطس 2022م.

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