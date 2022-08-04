وظائف شاغرة بـ «مجلس الضمان الصحي» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ قائد فريق التكامل
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر
ـ إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة
ـ 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
ـ خبرة في تكامل البرامج / التطبيقات والبرمجة
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 3 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا