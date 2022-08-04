الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة
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صحة

دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة

دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة
٠٣:٠٨:١١ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل وأعراض الحموضة والتي تتسبب في حالة من الأرق وعدم الارتياح، لاسيما بعد تناول الطعام  أو تناول العصائر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نصيحة مهمة وغير مكلفة لتقليل مشاكل الحموضة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن استبدال القهوة والشاي والمشروبات الغازية بالماء قد يخفف من الحموضة وارتجاع المريء”.

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أعراض الحموضة ارتجاع المريء الحموضة الماء شرب الماء عبدالله الذيابي علاج الحموضة

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