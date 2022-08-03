مكة.. أمطار وبروق تضيء سماء «وادي العرج» في أضم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية على وادي العرج في أضم بمنطقة مكة المكرمة.

كما وثق المقطع أيضا هطول أمطار غزيرة وبروق أضاءت سماء وادي العرج في أضم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة كل من مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة.