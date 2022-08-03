مصرع عضوة بالكونغرس الأمريكي واثنين من مساعديها

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أعلنت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية عن مصرع عضو الكونجرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم أمس الأربعاء عندما اصطدمت سيارة كانوا يستقلونها بسيارة أخرى بالاتجاه المعاكس.

وتبلغ والورسكي (58 عاما) وهي نائبة جمهورية لمجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج على موقع “تويتر”: “على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائما على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة”.

من جانبه؛ قال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر أمس الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاما).