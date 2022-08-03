مفتي لبنان: شكرا خادم الحرمين وولي عهده .. المملكة دائما بجانبنا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

ثمّن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الخميس موقف المملكة التي لا تتوانى أبدا في مساندة لبنان دولة وشعبا.

وأكد دريان في خلال بث مباشر على قناة “العربية الحدث” أن مؤسسات الدولة في لبنان قد تخلت عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب اللبناني، لكن المملكة وقفت معنا.

وأضاف دريان: “إن المملكة دائما وقفت إلى جانبنا، ولم تتخلَّ يوما عن موقفها تجاه الشعب اللبناني، شكرا للمملكة قيادة، شكرا لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، شكرا لولي العهد الأمين”.