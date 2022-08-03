شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الباحة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على الباحة، مساء أمس الأربعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة.