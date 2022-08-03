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مواقيت الصلاة في الحرمين الشريفين وجميع مناطق المملكة .. اليوم الخميس
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محليات

مواقيت الصلاة في الحرمين الشريفين وجميع مناطق المملكة .. اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في الحرمين الشريفين وجميع مناطق المملكة .. اليوم الخميس
٠٢:٣٧:٥٥ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 6 محرم 1444 هجرية، الموافق 4 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:40 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:33

المدينة – 4:27

الرياض – 3:58

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:59

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:29

المدينة –  8:34

الرياض – 8:06

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