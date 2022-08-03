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الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يعلن عن برنامج تدريبي مجانًا
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الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يعلن عن برنامج تدريبي مجانًا

الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يعلن عن برنامج تدريبي مجانًا
٠١:٢٦:٢٩ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وقف مداد الخير إقامة برنامج تدريبي للجنسين (مجاني) مع شهادة حضور (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عنوان البرنامج:

التأهيل لسوق العمل.

محاور البرنامج:

مقياس الميول المهنية – نظرية هولاند.

فن الحصول على وظيفة.

مهارات إعداد السيرة الذاتية.

مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية.

أخلاقيات العمل.

طريقة التقديم:

أوضح الوقف أن البرنامج يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 مساءً).

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
برنامج تدريبي جامعة الملك عبدالعزيز فرص وقف علمي

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