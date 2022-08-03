الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يعلن عن برنامج تدريبي مجانًا
تواصل- فريق التحرير:
أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وقف مداد الخير إقامة برنامج تدريبي للجنسين (مجاني) مع شهادة حضور (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
عنوان البرنامج:
التأهيل لسوق العمل.
محاور البرنامج:
مقياس الميول المهنية – نظرية هولاند.
فن الحصول على وظيفة.
مهارات إعداد السيرة الذاتية.
مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية.
أخلاقيات العمل.
طريقة التقديم:
أوضح الوقف أن البرنامج يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 مساءً).
رابط التقديم – (اضغط هنا).