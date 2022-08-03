اليمن.. جثث الأغنام تسبح في السيول بالجوف (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لآثار السيول والأمطار التي هطلت منذ أمس على محافظة الجوف اليمنية، وقد جرفت قطعانا من الأغنام وقضت عليها بسبب الفيضانات.

ويظهر المقطع قطعانا من الأغنام جرفتها السيول العارمة، كما تظهر فيه لقطات لأشخاص وقفوا عاجزين أمام هول المنظر ولا يعلمون كيف يتصرفون حيال هذا الأمر، وقد عجزت الميليشا المارقة التي تدير الموقف أن تفعل شيء في كل هذا الخراب الذي حلّ بالأهالي.

ومنذ الثلاثاء وقد تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بانهيار عدد من المنازل وأضرار واسعة في طرقات مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأكدت مصادر يمنية أن السيول اجتاحت مدينة الحزم عقب أمطار غزيرة، ما تسبب في انهيار ثمانية منازل دون حدوث خسائر بشرية، مشيرة إلى أن السيول تسببت أيضا بجرف الطريق الرئيس الذي يربط محافظة الجوف بمحافظتي مأرب وصنعاء.

وطبقا للمصادر فإن السيول داهمت المنازل وحاصرت العديد منها كما دخلت لبعض المحال التجارية، عقب ارتفاع منسوب المياه، حيث توقفت حركة السير كليا في أحياء وشوارع المدينة، بالإضافة لتسببها في غرق العديد من السيارات ونفوق عشرات الأغنام والمواشي.

إلى ذلك؛ فلم تحرك مليشيا الحوثي الانقلابية ساكنا، بل تقاعست عن واجباتها كسلطة أمر واقع وتجاهلت نداءات واستغاثات المواطنين التي حاصرت منازلهم سيول الأمطار.

من جانبها؛ أكدت الأمم المتحدة أن قرابة 86 ألف يمني من بينهم أكثر من عشرة آلاف نازح تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتتسبّب الأمطار الغزيرة والسيول، التي تشهدها البلاد خلال فترة الصيف، بوفاة العشرات في أنحاء متفرقة من البلاد.