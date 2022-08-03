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توجيه جليل من الشيخ الخضير للأطفال: هذه المواد العلمية مفيدة للصفوف الأولى
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الطفل

توجيه جليل من الشيخ الخضير للأطفال: هذه المواد العلمية مفيدة للصفوف الأولى

توجيه جليل من الشيخ الخضير للأطفال: هذه المواد العلمية مفيدة للصفوف الأولى
٠١:١٠:٥٣ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجه الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، الأطفال وأولياء أمورهم إلى هذا الفضل الكبير في حفظ بعض المتون.

جاء توجيه الشيخ الخضير في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ جاء فيها: “كم أتمنى أن يُحفّظ الأطفال منظومة الزمزمي ونظائرها من المنظومات، مثل «سلم الوصول إلى علم الأصول»، ويكررونها ويتغنون بها، وإذا كبروا فهموها، لأن هذه المنظومات أفضل لهم بكثير من بعض ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل الإعلام”.

وأضاف الشيخ: “بل حتى في دروس المدارس، فهم يحفظون وتحشر أذهانهم بمقاطع لا تفيدهم، فلو جعلت مثل هذه المنظومات من مقررات الحفظ في الصفوف الأولى لاستفاد منها طلاب العلم الشيء الكثير، ولصار لديهم حصيلة علمية وفيرة”.

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توجيه للأطفال حفظ المتون عبدالله الخضير وسائل الإعلام

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