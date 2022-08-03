حميدان التركي تريند المملكة.. وصورة له من داخل محبسه حازت تعاطفًا عارمًا

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق باسم #حميدان_التركي ، تريند المملكة، حيث شارك الآلاف في الوسم داعين له بأن ينال حريته بعد سنوات طويلة قضاها داخل أحد السجون الأمريكية.

وما أشعل تعاطفًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة للمواطن حميدان التركي المحبوس في سجن أمريكي، داخل محبسه.

وقد بدا على “تركي” التقدم في العمر بالمقارنة بين صورته المتداولة والصورة التي نشرها مغردون، حيث ظهر جالسًا على كرسي وسط مجموعة من المحبوسين ويقرأ ورقة في يده بلحية طويلة.

وحازت الصورة على تعاطف كبير بين آلاف المغردين، الذين دعوا له بأن يربط الله على قلبه وأن ينال حريته ويعوضه خيرًا وأسرته.

#حميدان_التركي

يارب تربط على قلبه، وتصبره، وتهون عليه همه وحزنه.

وتسعد قلوب بناته ، وأبنه ، والشعب السعودي ، بعودته للوطن عاجلاً غير آجل إنك على كل شيء قدير.🤲 pic.twitter.com/h4ark2ytb9 — هياء الشعيل (@HAYAABDULLAH_SH) August 3, 2022

موعد الإعلان عن قرار الإفراج المشروط

وكان نجله تركي حميدان، كشف أمس، موعد صدور القرار النهائي بشأن طلب الإفراج المشروط عن والده، والذي نظرته لجنة العفو أمس الثلاثاء.

وأوضح “تركي”، أن اللجنة لم تصدر قرارها أثناء الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن ممثل اللجنة سيعرض مجريات الجلسة على كامل أعضاء اللجنة للخروج بقرار نهائي.

وأضاف تركي حميدان، أن قرار اللجنة بالرد على قبول الإفراج أو رفضه، قد يستغرق أكثر من شهر.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : “للتوضيح، لم يصدر قرار أثناء الجلسة، وأفاد ممثل لجنة الإفراج المشروط أنه سيعرض مجريات الجلسة على كامل أعضاء اللجنة للخروج بقرار نهائي .. وقد يستغرق الرد اكثر من شهر”.

للتوضيح، لم يصدر قرار أثناء الجلسة، وأفاد ممثل لجنة الإفراج المشروط أنه سيعرض مجريات الجلسة على كامل أعضاء اللجنة للخروج بقرار نهائي .. وقد يستغرق الرد اكثر من شهر — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 2, 2022

تفاصيل جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي

وكشف نجل حميدان التركي، تفاصيل ما حدث في جلسة والده، لطلب الإفراج المشروط.

وكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: انتهت قبل قليل جلسة والدي #حميدان_التركي بقيادة ممثل لجنة الافراج المشروط، والتي سمح لنا حضورها مرئيا ، كما حضرت الاستاذة أماني الرويس ممثلة لسفارة المملكة في واشنطن لدعم طلب الإفراج المشروط”.

وتابع :” بدأت مجريات الجلسة باتاحة الفرصة لوالدي حميدان التركي لطلب الافراج واقناع ممثل لجنة الافراج المشروط والتي تحدث فيها والدي عن أثره الإيجابي داخل وخارج نطاق السجن، وأشار إلى إشادة إدارة السجن كونه سجين مثالي”.

وأضاف تركي أن :” هذه المرة تحدث والدي بحرقه وكأنه يقاتل لحياته، تطرق في حديثه عن إتمامه ثلاث أضعاف محكوميته، وأن كل سنة يُرفض فيها، يحرم أبناؤه من وجود والدهم في أهم مراحل حياتهم ، وبكى والدي وهو يسرد لممثل الجنة تفاصيل احتفاله بزواج أختي نورة في زنزانته”.

وأوضح أنه :” في ختام الجلسة أفاد ممثل اللجنة أن الأدوات النظامية المتاحة أمامه تمنعه من قبول طلب الإفراج، وكان لمداخلة سفارة المملكة ودعمها لطلب الإفراج المشروط أثر إيجابي في تأجيل إصدار القرار لدراسة طلب الإفراج مع بقية أعضاء اللجنة والرجوع بقرار”.

انتهت قبل قليل جلسة والدي #حميدان_التركي بقيادة ممثل لجنة الافراج المشروط، والتي سمح لنا حضورها مرئيا ، كما حضرت الاستاذة أماني الرويس ممثلة لسفارة المملكة في واشنطن لدعم طلب الإفراج المشروط @SaudiEmbassyUSA — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 2, 2022

خيارات لجنة الإفراج عن حميدان التركي

أوضح تركي حميدان، نجل حميدان التركي، أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة، كالتالي :

١- قبول طلب الإفراج المشروط

٢- رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة

3- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

تسجيل صوتي حميدان التركي

وكانت ابنة حميدان التركي ، نشرت قبل يومين تسجيلًا صوتيًا لوالدها، أثناء زيارة زوج ابنته له في السجن.

ووجه “حميدان” الشكر لجميع الأهل والأصدقاء وكل من يدعو له ويسأل عنه، مشيرًا إلى أنه فرح بزيارة زوج ابنته له بجهود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأوضح في التسجيل الصوتي المؤثر، والذي غلبه البكاء أثناء تسجيله، أنه سجد لله شكرًا عندما تمكن زوج ابنته من زيارته، داعيًا الله أن يجمع شمله بأسرته وأهله.

وتابع :” جزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عني خير الجزاء بتيسير هذه الزيارة “، مختتمًا بالدعاء :” فياربي ردني إلى ديارك المباركة ردا جميلا وأنت حسبنا ونعم الوكيل “.

سبب حبس حميدان التركي

يذكر أن المواطن المتهم حميدان علي التركي، كان قد أدين في محكمة كولورادو بتهمة الاعتداء على مدبرة منزله الإندونيسية. في 31 أغسطس 2006.

وقد حكم على الحميدان بالسجن 28 عاما، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه جبراً دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها.