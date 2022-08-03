رغم قطعه أذنها وطعنها 20 مرة.. «رنين» المصرية تعفو عن زوجها

تواصل- فريق التحرير:

قررت امرأة مصرية أثارت قضيتها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعدي زوجها عليها بشكل عنيف، محدثًا بها 20 طعنة بسلاح أبيض وقطع جزء من أذنها، العفو عن زوجها.

ورغم ما أحدثه الزوج بها من إصابات خطيرة استدعت مكوثها في غرفة العناية المركزة 45 يومًا، وإنقاذ حياتها بجهود طبية مكثفة نظرًا لما أصابها من جروح، إلا أنها في النهاية قررت التنازل حفاظًا على بيتها وابنهما.

فيما رفض والداها- حسب صحف محلية- تنازل ابنتهم عن حقها الجنائي ضد زوجها المحبوس، إلا أنها قررت المضي في عفوها عن الزوج.

وأثار قرار الزوجة “رنين”، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رفضه وانتقده بشدة كثيرين.

الواقعة المثيرة دارت أحداثها في حلوان، حيث تشاجر زوج مع زوجته وقطع أذنيها وسدد لها 20 طعنة في مختلف أنحاء الجسم ليتم نقل الفتاة إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم منذ الواقعة وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه وجدد قاضي المعارضات مدة الحبس حتى انتهاء التحقيقات.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الفتاة لقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الكتف والبطن والطحال.