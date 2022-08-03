الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
توجيه مهم للطلاب.. تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان
حميدان التركي تريند المملكة.. وصورة له من داخل محبسه حازت تعاطفًا عارمًا
فريق إنجاد ينقذ أحد المواطنين.. وإخراج مركبته العالقة (فيديو)
تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران
تغرقك بإعلانات لا نهاية لها.. 13 تطبيقا يجب حذفها فورًا من الجوال
التجارة: التغريم والسجن والتشهير بمدير معرض باع سيارة مغشوشة

تقارير وحوارات

توجيه مهم للطلاب.. تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان

توجيه مهم للطلاب.. تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان
١٢:٢٨:١٥ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان، الأربعاء، نتائج قبول الطلاب والطالبات المرشحين والمقبولين للدراسة في العام الجامعي القادم 1444هـ.

ودعت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع الطلاب والطالبات لاستكمال دراستهم ومقابلاتهم الشخصية وإجراءات الترشيح للقبول في الجامعة.

رابط نتائج القبول في جامعة جازان

يمكن للطلاب والطالبات، الاستعلام عن رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

إعفاء 3 موظفات بجامعة جازان عقب واقعة اختبار الطالبات بممرات كلية الصيدلة

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان عبر الحساب الرسمي على في “تويتر”، عن نتائج الفرز الأول لترشيح أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات في الجامعة بشكلٍ مبدئي للعام القادم 1444هـ.

رسالة لجميع الطلاب والطالبات

ودعت العمادة الطلبة الذين تقدموا بطلبات الالتحاق للتسجيل بالجامعة عبرَ بَوابة القبول الإلكتروني الرسميّة لها والذينَ تمّ قبولهم إلى تأكيد التسجيل بهدف استكمال الإجراءات الخاصّة بالقبول النهائي للالتحاق في كليات الجامعة على التخصصات التي ترشّحَ لها كل طالب وفق المعايير التي حددتها الجامعة مسبقًا.

كذلك بيّنت عمادة القبول والتسجيل الفترة المُتاحة لتأكيد القبول المبدئيّ، والتي تنتهي يوم السبت الموافق بتاريخ الثامن من شهر محرم عام 1444هــ الموافق بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس 2022.

نسب القبول في جامعة جازان

في سياق متصل، جاءت نسب القبول في جامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ  على النحو التالي:

– المسار الصحي والتخصصات الطبية: لا تقل النسبة عن 80%.

– كلية الهندسة والتصميم والعمارة: لا تقل النسبة الموزونة عن 78%.

– كلية الشريعة والقانون: لا تقل النسبة المؤهلة عن 75%.

– برامج البكالوريوس: لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 70%.

– دبلومات كلية المجتمع وكلية التطبيقات الصناعية: لا تقل النسبة الموزونة أو المؤهلة عن 65%.

اقرأ أيضا:

جامعة جازان تعتمد ضوابط الدراسة للفصل الصيفي

الكلمات الدلالية:
الاستعلام عن القبول بجامعة جازان القبول بجامعة جازان جامعة جازان نتائج القبول بجامعة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. تعثر مشروع أكبر جامع في حي السعادة بالرياض يحوله لموقف للحافلات والشاحنات

بالصور.. تعثر مشروع أكبر جامع في حي السعادة بالرياض يحوله لموقف للحافلات والشاحنات

منذ 6 سنوات
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

منذ 4 سنوات
«كيس الحمص والحلاوة الحمراء ».. هديا الحجاج المحببة لذويهم قبل العودة

«كيس الحمص والحلاوة الحمراء ».. هديا الحجاج المحببة لذويهم قبل العودة

منذ 5 سنوات
كل ما تريد معرفته عن “طواف الوداع”.. التوقيت وسبب التسمية

كل ما تريد معرفته عن “طواف الوداع”.. التوقيت وسبب التسمية

منذ 3 أسابيع

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *