توجيه مهم للطلاب.. تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان، الأربعاء، نتائج قبول الطلاب والطالبات المرشحين والمقبولين للدراسة في العام الجامعي القادم 1444هـ.

ودعت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع الطلاب والطالبات لاستكمال دراستهم ومقابلاتهم الشخصية وإجراءات الترشيح للقبول في الجامعة.

رابط نتائج القبول في جامعة جازان

يمكن للطلاب والطالبات، الاستعلام عن رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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وأعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان عبر الحساب الرسمي على في “تويتر”، عن نتائج الفرز الأول لترشيح أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات في الجامعة بشكلٍ مبدئي للعام القادم 1444هـ.

رسالة لجميع الطلاب والطالبات

ودعت العمادة الطلبة الذين تقدموا بطلبات الالتحاق للتسجيل بالجامعة عبرَ بَوابة القبول الإلكتروني الرسميّة لها والذينَ تمّ قبولهم إلى تأكيد التسجيل بهدف استكمال الإجراءات الخاصّة بالقبول النهائي للالتحاق في كليات الجامعة على التخصصات التي ترشّحَ لها كل طالب وفق المعايير التي حددتها الجامعة مسبقًا.

كذلك بيّنت عمادة القبول والتسجيل الفترة المُتاحة لتأكيد القبول المبدئيّ، والتي تنتهي يوم السبت الموافق بتاريخ الثامن من شهر محرم عام 1444هــ الموافق بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس 2022.

نسب القبول في جامعة جازان

في سياق متصل، جاءت نسب القبول في جامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ على النحو التالي:

– المسار الصحي والتخصصات الطبية: لا تقل النسبة عن 80%.

– كلية الهندسة والتصميم والعمارة: لا تقل النسبة الموزونة عن 78%.

– كلية الشريعة والقانون: لا تقل النسبة المؤهلة عن 75%.

– برامج البكالوريوس: لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 70%.

– دبلومات كلية المجتمع وكلية التطبيقات الصناعية: لا تقل النسبة الموزونة أو المؤهلة عن 65%.

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