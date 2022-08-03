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تغرقك بإعلانات لا نهاية لها.. 13 تطبيقا يجب حذفها فورًا من الجوال
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تقنية

تغرقك بإعلانات لا نهاية لها.. 13 تطبيقا يجب حذفها فورًا من الجوال

تغرقك بإعلانات لا نهاية لها.. 13 تطبيقا يجب حذفها فورًا من الجوال
١٢:٠١:٠٧ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

رصد متخصصون برامج خبيثة تمتلك القدرة على ملء الأجهزة بإعلانات لا نهاية لها ومتطفلة للغاية والتي تنبثق باستمرار وتسيطر على الشاشة بأكملها.

وكشف الخبراء 13 تطبيقا شائعا تسبب الفوضى في الهواتف الذكية، ما يشكل تحذيرا جديدا لملايين مستخدمي “أندرويد”.

وحذفت جوجل من جهتها تلك التطبيقات، وإذا تم تثبيت أي منها في جهاز ما فمن الضروري التخلص منها دون تأخير، وتلك التطبيقات هي:

  • Junk Cleaner.

  • EasyCleaner.

  • Power Doctor.

  • Super Clean.

  • Full Clean.

  • Fingertip Cleaner.

  • Quick Cleaner.

  • Keep Clean.

  • Windy Clean.

  • Carpet Clean.

  • Cool Clean.

  • Strong Clean.

  • Meteor Clean.

الكلمات الدلالية:
اعلانات اندرويد برامج خبيثة تقنية جوال

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