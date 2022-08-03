تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران

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أعلنت عمادة التسجيل والقبول بجامعة نجران، اليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج القبول للعام الجامعي المقبل 1444هـ للطلاب والطالبات من المتقدمين للقبول في الجامعة.

وأعلنت جامعة نجران، نتائج القبول فور الإنتهاء من فرز الأوراق وتفضيل كل من توفرت فيه الشروط والمعايير المطلوب توفرها.

شروط القبول بـ جامعة نجران

حددت جامعة نجران شروط القبول كما يلي:

– أن يكون الطالب المتقدم لديه الجنسية السعودية

– ألا تزيد مدة تخرجه عامين للكليات الطبية وخمسة أعوام للكليات الأخرى

– على الطالب المتقدم ترتيب رغباته واختيار الأماكن المتاحة له وسوف يتم معرفة إذا تم قبولكم أو رفضكم من خلاص الضغط على الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج ترشيح جامعة نجران.

بوابة القبول الموحد

وتتم عملية المفاضلة والفرز في جامعة نجران بشكل إلكتروني طبقاً لترتيب رغبات الطلاب وأماكن الكليات الشاغرة.

ويجب على الطالب الذي تم اختياره للدراسة بالجامعة ببرنامج البكالوريوس أو الدبلوم أن يقوم باستكمال إجراءات التسجيل بمجرد معرفة نتيجة قبوله ولا يتأخر عن هذا حتى يتم تأكيد حجز المقعد له.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران للعام الجامعي 1444هـ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن القبول في جامعة نجران من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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