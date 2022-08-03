الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد ساعات ولمدة يومين.. الأرصاد يحذر: أمطار شديدة الغزارة على جازان وعسير
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محليات

بعد ساعات ولمدة يومين.. الأرصاد يحذر: أمطار شديدة الغزارة على جازان وعسير

بعد ساعات ولمدة يومين.. الأرصاد يحذر: أمطار شديدة الغزارة على جازان وعسير
١١:٣٤:٠٩ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة، على منطقتي جازان وعسير خلال ساعات وتستمر لمدة يومين.

وحسب بيان نشره “الأرصاد”، فقد توقعت مخرجات النموذج العددي السعودي – بمشيئة الله- احتمال هطول أمطار تصل إلى شديدة الغزارة على جازان عسير تؤدي إلى جريان الأودية والسيول.

وأشار البيان، أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد يومي الخميس الجمعة .

ودعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع إلى توخي الحذر ومتابعة مستجدات الحالة عبر حسابات المركز.

كان المركز، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار غزيرة جازان سيول عسير

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