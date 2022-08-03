فريق إنجاد ينقذ أحد المواطنين.. وإخراج مركبته العالقة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

بفضل عناية الله ثم شهامة عضو فريق إنجاد؛ تمكن عدد من أعضاء فريق «إنجاد» الإثنين من إنقاذ أحد المواطنين وإخراج مركبته العالقة بكل احترافية ولله الحمد.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أنه “تحرك أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عالق في قبة في منطقة يضعف فيها تغطيةُ الجوال جدًا، ولصعوبة التواصل معه تم أخذ وصف تقريبي للموقع -بدون إحداثية”.

وأضاف الفريق: “وبتكرار محاولات التواصل تم أخذ الموقع منه، وعند الوصول عُثر عليه بعيدًا عن مركبته فتم إنقاذه وإخراج المركبة بكل احترافية ولله الحمد”.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المواطن؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.