الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فريق إنجاد ينقذ أحد المواطنين.. وإخراج مركبته العالقة (فيديو)
تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة نجران
تغرقك بإعلانات لا نهاية لها.. 13 تطبيقا يجب حذفها فورًا من الجوال
التجارة: التغريم والسجن والتشهير بمدير معرض باع سيارة مغشوشة
الأمير تركي بن طلال يدشّن صالة التنفيذي بمطار أبها
بدء القبول في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح

الفيديو

فريق إنجاد ينقذ أحد المواطنين.. وإخراج مركبته العالقة (فيديو)

فريق إنجاد ينقذ أحد المواطنين.. وإخراج مركبته العالقة (فيديو)
١٢:٠٨:٣٩ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

بفضل عناية الله ثم شهامة عضو فريق إنجاد؛ تمكن عدد من أعضاء فريق «إنجاد» الإثنين من إنقاذ أحد المواطنين وإخراج مركبته العالقة بكل احترافية ولله الحمد.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أنه “تحرك أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عالق في قبة في منطقة يضعف فيها تغطيةُ الجوال جدًا، ولصعوبة التواصل معه تم أخذ وصف تقريبي للموقع -بدون إحداثية”.

وأضاف الفريق: “وبتكرار محاولات التواصل تم أخذ الموقع منه، وعند الوصول عُثر عليه بعيدًا عن مركبته فتم إنقاذه وإخراج المركبة بكل احترافية ولله الحمد”.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المواطن؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني شهامة فريق إنجاد فريق إنجاد فريق تطوعي

مواد ذات صلة

المزيد
مشهد مرعب لانهيار جسر أثناء هدمه بالمتفجرات

مشهد مرعب لانهيار جسر أثناء هدمه بالمتفجرات

منذ 6 سنوات
«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ»..تلاوة للشيخ «أحمد الحذيفي» من صلاة الفجر

«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ»..تلاوة للشيخ «أحمد الحذيفي» من صلاة الفجر

منذ سنتين
شاهد.. طلبة فرنسيون يحرقون مدرستهم احتجاجاً على إصلاحات تعليمية

شاهد.. طلبة فرنسيون يحرقون مدرستهم احتجاجاً على إصلاحات تعليمية

منذ 4 سنوات
شاهد.. موجز أخبار «تزود» اليوم على قناة المجد برعاية «تواصل»

شاهد.. موجز أخبار «تزود» اليوم على قناة المجد برعاية «تواصل»

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *