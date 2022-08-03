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«الموارد البشرية» تكشف العقوبة المنتظرة بحق المعتدي على عاملته المنزلية بحائل

«الموارد البشرية» تكشف العقوبة المنتظرة بحق المعتدي على عاملته المنزلية بحائل
١٠:٣٧:٠٤ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مباشرة التحقيقات مع بلاغ من مستشفى الملك خالد في حائل، بشأن تعرض عاملة منزلية إلى الاعتداء من قبل صاحب العمل وأسرته.

وأوضحت أن المستشفى، أفادت بتعرض العاملة لضربات وكدمات، وسوء تغذية، وتدني حالتها الصحية، حيث باشرت شرطة منطقة حائل أيضًا التحقيق واتخاذ الإجراءات الرسمية المناسبة مع أرباب العمل.

ونقلت “عكاظ” عن مصدر أمني، أن ملف العاملة المنزلية سيتم تسليمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، لاستكمال الإجراءات النظامية كافة، بحق المتورطين من الأسرة، قبل تحويلهم للنيابة العامة.

كما نقلت عن مصدر في فرع وزارة الموارد البشرية، أنه في حال ثبوت الاعتداء على العاملة المنزلية من قبل صاحب العمل، فسيتم منعه من الاستقدام، وإلزامه بغرامة مالية.

وتابع أن ذلك وفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى التي تطبق بحق المعتدي، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي يترتب عليها الحقان العام والخاص.

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