جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين للقبول للعام المقبل

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ.

وقالت الجامعة، في بيان لها: “إنه تم إعلان نتائج الفرز الأول ونهنئ المرشحين والمرشحات للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات، للانتظام لعلام الجامعي 1444 هـ”.

جامعة الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية استكمال الإجراءات

وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز “ندعو الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول “.

وأضافت أنه في حال عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة”.

نتائج القبول الموحد

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض.

وكان اللجنة، قد حددت موعد إعلان نتائج الفرز الأول لـ القبول الموحد للطلاب ليكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي وما يقابله الثالث من شهر محرم 1444 هـ.

بينما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 7-8-2022، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد الموافق 7-8-1444.

الكليات المشمولة بنتائج القبول

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول

1- الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

2- الانتقال إلى تقديم سابق.

3- الاطلاع على نتيجة القبول

4- تأكيد القبول.

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