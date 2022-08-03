خدمة جديدة تمكن «العمالة المنزلية» من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت خدمة جديدة عبر أبشر تمكن المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.

وأوضح إنفوجراف توضيحي مدى الإمكانات التي تقدمها خدمة موافقات نقل الخدمات؛ وأنها تمكن المقيم (العمالة المنزلية) من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.

طريقة الوصول للخدمة:

1 ـ خدماتي

2 ـ خدمات

3 ـ الجوازات

4 ـ موافقات نقل الخدمات

يشترط الموافقة على طلب نقل الخدمات خلال 7 أيام.